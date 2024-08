Les hommages se multi­plient pour la légende Andy Murray, offi­ciel­le­ment retraité des courts après avoir été battu en double avec Daniel Evans en quarts de finale des Jeux Olympiques de Paris. Roger Federer lui a notam­ment adressé un joli message dans une vidéo postée par l’ATP.

« Félicitations, Andy. Champion de Wimbledon, cham­pion de l’US Open, cham­pion de la Coupe Davis, cham­pion olym­pique, et bien d’autres choses encore que vous avez accom­plies. Tant de Masters 1000, la place de numéro 1 mondial. Sir Andy Murray, un effort incroyable pour la plus incroyable des carrières. Tu as été une véri­table source d’ins­pi­ra­tion pour moi et pour de nombreux joueurs, et je suis très heureux que tu aies pu jouer aussi long­temps que tu l’as fait. De mon côté, Andy, j’ai beau­coup de respect pour toi. J’ai adoré jouer contre toi, même si j’ai perdu tant de fois contre toi, et c’était brutal (14−11 pour Federer au bilan de leurs confron­ta­tions, ndlr). Félicitations pour tout ce que tu as accompli et pour tout ce qui t’at­tend. Je te souhaite le meilleur, et je suis sûr que nous nous reverrons. »