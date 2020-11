Repoussés d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, les Jeux Olympiques d’été de Tokyo auront donc lieu au mois d’août 2021. Si plusieurs joueurs du top 20 ont déjà affirmé leur envie d’y participer comme l’Autrichien et numéro 3 mondial Dominic Thiem, c’est au tour du Russe Andrey Rublev de dévoiler ses ambitions. Interrogé par Sports24, le 8e mondial a visiblement hâte de se battre pour la médaille d’or.

« J’aimerais jouer les Jeux olympiques, représenter mon pays. Ce tournoi a lieu tous les quatre ans, c’est spécial quand même. Je veux juste être là. Jouer aux J.O c’est déjà des émotions irréelles, c’est très important. À Tokyo, je veux jouer aussi bien que dans les tournois du Grand Chelem. Et le temps nous dira où cela se passera. L’essentiel est de sortir avec la pensée : « J’ai fait tout ce que je pouvais, pour ne rien me reprocher », a conclu celui qui a remporté pas moins de cinq tournois en 2020 alors que la saison a été stoppé pendant près de cinq mois.