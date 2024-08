Même après une semaine, diffi­cile de passer à autre chose… Novak Djokovic a remporté les Jeux Olympiques, et a complété le palmarès parfait dont un joueur de tennis peut rêver.

Après une finale d’an­tho­logie face à Carlos Alcaraz, le Serbe s’est offert le titre dont il rêvait tant, et a ému toute la planète tennis.

Et l’an­cien 11e mondial Sam Querrey, désor­mais consul­tant pour Tennis Channel, a même expliqué qu’il avait vécu ce moment avec plus d’émo­tions que son mariage ou encore la nais­sance de ses enfants…

« Ce moment a été le plus impor­tant pour Djokovic. Et je n’ai pas pleuré quand je me suis marié ou que j’ai eu mes enfants. J’étais sur le canapé l’autre jour en train de regarder ça avec ma femme. J’ai essuyé une petite larme en regar­dant Novak… Ma femme pleu­rait, elle pleu­rait aussi. Comme une demi‐larme. L’œil larmoyant ! Il a accompli tout ce qu’il y avait à accom­plir. Je pense qu’il sera détendu, un peu plus détendu que jamais. Il sera encore plus dange­reux à New York. » a conclu l’Américain.