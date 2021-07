Après une première partie de saison assez déce­vante malgré son titre dans son pays à Buenos Aires, Diego Schwartzman a retrouvé des couleurs dans les Grands Chelems avec un quart à Roland‐Garros et un bon 3e tour à Wimbledon. L’Argentin, qui n’a jamais hésité à disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, avance avec confiance, surtout avec les nouvelles de ces derniers jours.

« Il y a deux mois, j’étais entré dans une déprime dans laquelle il m’était diffi­cile de concourir au meilleur niveau. J’ai regardé l’ho­rizon et j’ai douté. Heureusement à Roland Garros et à Wimbledon, mon niveau et mon énergie se sont beau­coup améliorés ce qui m’a donné confiance. A Tokyo j’ai très bien joué quand je suis allé à l’ATP. Je sais que je dois m’adapter au chan­ge­ment d’heure et à d’autres sensa­tions nouvelles, mais c’est quelque chose que j’aime. Avec tous les forfaits qu’il y a et si j’ai de la chance au tirage au sort, je veux apporter une médaille », a assumé Diego Schwartzman dans une inter­view accordée à TyC Sports. Le dur lui permet d’être régu­lier, a même ajouté le spécia­liste de la terre battue.