Après Rafael Nadal, Diego Schwartzman s’est lui aussi réjoui de la victoire de Pablo Carreno Busta. L’Argentin, éliminé au 3e tour contre Karen Khachanov, a adressé un message de féli­ci­ta­tions à son ami. Cette victoire contre Novak Djokovic donne une saveur parti­cu­lière à cette médaille.

« Je me lève et vois le bronze de Pablo Carreno Busta !!! Quel beau travail de sa part et de toute son équipe. Grand compa­gnon du circuit. Bravo, ce bronze vaut de l’or », a tweeté Diego Schwartzman.