En confé­rence de presse ce dimanche avant le début de Wimbledon, Serena Williams a annoncé qu’elle ne dispu­te­rait pas les Jeux Olympiques de Tokyo.

« Si je ne suis pas sur la liste olym­pique, c’est pour quelque chose. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai pris cette déci­sion, mais pour le moment, je n’ai pas envie d’en­trer dans un débat. Peut‐être un autre jour, désolé. J’ai eu un passé merveilleux avec les JO, mais je n’y ai pas pensé, donc je vais conti­nuer sans réflé­chir », a déclaré l’Américaine.

Serena Williams a déjà remporté la médaille d’Or en simple à Londres en 2012, et en double avec sa soeur, Venus, en 2000 à Sydney, en 2008 à Pékin et dans la capi­tale anglaise égale­ment en 2012, sur les courts du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Par cette déci­sion, Serena prouve qu’elle n’a plus qu’un objectif : remporter un 24e Grand Chelem, derrière lequel elle court depuis 2017.