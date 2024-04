Jannik s’est confié à Sportweek, et visi­ble­ment il se sent très concerné par les Jeux Olympiques de Paris.

« Les Jeux Olympiques sont certai­ne­ment l’un de mes objec­tifs pour 2024. J’espère ramener une médaille pour donner une autre joie aux Italiens. Et puis je suis curieux de regarder d’autres sports, de rencon­trer d’autres grands cham­pions et peut‐être de discuter avec eux pour comprendre comment pensent‐ils. J’aime comprendre comment fonc­tionne la tête d’autres athlètes. De temps en temps, je parle avec Alberto Tomba, Valentino Rossi, Giorgio Chiellini, et puis à Miami, c’était sympa de rencon­trer Luciano Spalletti et les gars de l’équipe natio­nale de foot­ball. Je pense que nous pouvons tous apprendre de nouvelles choses des autres. »