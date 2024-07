Sono amareg­giato di infor­marvi che purtroppo non potrò parte­ci­pare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona setti­mana di alle­na­mento sulla terra ho comin­ciato a non sentirmi bene. Ho tras­corso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscon­trato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA