À l’ap­proche des Jeux olym­piques, le tableau féminin de tennis est d’ores et déjà légè­re­ment décimé. Récemment, Aryna Sabalenka et Ons Jabeur ont pris la déci­sion de ne pas se rendre à Paris cet été. Elles redoutent la tran­si­tion gazon et terre battue.

Iga Swiatek n’est pas du même avis que ses rivales. Dans les colonnes du média polo­nais Przegląd Sportowy, la numéro une mondiale estime que le retour sur sa surface de prédi­lec­tion ne posera aucun problème.

« Je pense que ce serait un plus grand défi s’il y avait d’abord du gazon, de la terre battue au milieu et à nouveau du gazon. Revenir sur terre battue ne sera pas un problème pour moi. Quand je reviens après une année entière, deux jours suffisent pour que je me sente très bien sur cette surface. Cette année, j’ai déjà joué la Coupe Billie Jean King sur dur et je suis allée direc­te­ment sur terre battue à Stuttgart et j’ai pu faire un très bon tournoi, donc retourner sur terre battue une deuxième fois ne sera pas un problème. »