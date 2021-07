Dans une belle inter­view accordée à nos confrères de l’Equipe, Catherine Tanvier revient sur ses Jeux Olympiques à Los Angeles en 1984.

En Californie, le tennis est un sport de démons­tra­tion. Tous les meilleurs joueurs ne sont pas présents, mais la Tricolore est très fière de défendre les couleurs de la France. Elle parviendra à atteindre les demi‐finales et à obtenir une médaille de bronze car à l’époque il n’y avait pas de match pour la 3ème place.

Dans cette entre­tien, elle raconte donc son aven­ture olym­pique avec quelques détails croustillants.

Mais ce que l’on a surtout retenu, c’est cette ambiance plus que pesante qu’elle a vécue lors de son 1er tour face à la joueuse améri­caine Gretchen Magers : « C’était comme une Coupe Davis, sauf que vous êtes seule. Le public était limite hysté­rique. Ça hurlait sur chaque point, même sur mes fautes. Tout le monde était là pour me descendre. Je commence mal le match mais, au deuxième set, je trouve la solu­tion. À ce moment‐là, je me retourne vers le public et je dis : « Vous êtes morts ! » Et je gagne en trois sets. Là, je suis vrai­ment dans les Jeux, j’en comprends la dimension »