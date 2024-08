Tommy Paul joue un excellent tennis depuis plusieurs mois, et les Jeux Olympiques repré­sen­taient une belle occa­sion pour lui de convertir ses progrès avec une médaille.

Même si l’Américain n’a pas pu aller plus loin que les quarts de finale en simple, battu par Carlos Alcaraz, il a tout de même su accro­cher une médaille autour de son cou, puis­qu’il a remporté le bronze avec son ami Taylor Fritz en double.

Après sa victoire au premier tour de Montréal contre Luciano Darderi (6−4, 7–6(2)), Paul est revenu sur cette semaine olym­pique, et a expliqué qu’il avait vrai­ment à cœur de briller pour son pays.

« Je suis allé à Paris en me disant que j’avais déjà vécu une expé­rience olym­pique. Je suis venu à Tokyo pour être un olym­pien, et cette fois, je voulais abso­lu­ment apporter une médaille aux États‐Unis. Heureusement, Fritz et moi avons joué d’ex­cel­lents matches en double et nous avons pu rebondir après la défaite en demi‐finale et ramener quelque chose aux États‐Unis. »