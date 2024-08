Dans sa dernière chro­nique écrite pour le quoti­dien espa­gnol El Pais, Toni Nadal a fait un premier bilan des Jeux Olympiques de Paris concer­nant la délé­ga­tion espagnole.

Et s’il se montre assez mitigé, il a forcé­ment évoqué la médaille d’argent de Carlos Alcaraz, battu par Novak Djokovic qu’il n’hé­site plus à dési­gner comme « le meilleur joueur de l’his­toire ».

« Les images de Carlos pleu­rant sur le court avec des signes évidents de chagrin et de frus­tra­tion nous ont laissé un senti­ment amer, mais elles ne doivent pas nous faire penser qu’il s’agit d’une défaite. Il a perdu un match qui aurait pu lui être favo­rable, en donnant le meilleur de lui‐même à tout moment, en se battant jusqu’à la dernière balle comme nous savons qu’il le fait habi­tuel­le­ment, et en tenant en haleine tout un pays qui a pris plaisir à le regarder pour son grand tennis et sa passion. Sa médaille d’argent contre le meilleur joueur de tennis de l’his­toire mérite, sans aucun doute, toute notre admiration. »