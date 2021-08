Victime de l’abandon de Novak Djokovic alors qu’elle avait l’im­mense oppor­tu­nité de décro­cher une médaille de bronze olym­pique en double mixte, Nina Stojanovic a visi­ble­ment pris quelques jours pour digérer et s’ex­primer. Écrivant sur son compte Instagram, avec une photo d’elle, petite, aux côtés de Novak Djokovic, la Serbe n’en veut pas au numéro 1 mondial même si elle semble extrè­me­ment déçue. Ce qui se comprend aisément.

« Hier et aujourd’hui, je suis la seule à savoir ce que j’ai ressenti lorsque j’ai appris que je n’au­rais pas la chance de jouer le match le plus impor­tant de ma carrière pour la médaille olym­pique. Je recon­nais égale­ment à quel point cet événe­ment parti­cu­lier m’a rempli d’émo­tion la plus profonde possible et m’a apporté beau­coup de bonheur égale­ment. Je tiens à dire que je suis avant tout recon­nais­sante d’avoir été là parmi tous les meilleurs athlètes du monde du sport. Et c’était un honneur et un privi­lège de jouer avec les meilleurs de l’his­toire de notre sport, pour mon propre pays.

MERCI à tous pour vos messages de soutien et l’amour que vous m’avez donné durant cette période. »