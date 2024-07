Le contin­gent de joueurs russe au tournoi de tennis olym­pique va avoir quelle nature ?

On peut se le demander car si Daniil Medevedev sera présent, Andrey Rublev et Karen Khachanov ont préféré faire l’impasse.

De plus on a appris récem­ment que Karestev et Kudermetova ont été « écartés » car il serait trop proche de Poutine.