Un mois après sa lourde défaite au 1er tour de Wimbledon, Stefanos Tsitsipas a remis les pendules à l’heure contre Frances Tiafoe. Il s’est imposé en 6–3, 6–4 en 1h18 et file vers les 8es de finale, où il retrou­vera Ugo Humbert ou Miomir Kecmanovic.

« J’ai aimé jouer sous le toit fermé. Le court était en quelque sorte plus rapide, mais cela ne m’a pas empêché de jouer le jeu auquel je voulais jouer. J’essaie toujours de trouver des solu­tions, de trouver des moyens de corriger mes erreurs et d’ob­tenir un meilleur résultat. C’était le cas aujourd’hui. Je main­tiens des niveaux de concen­tra­tion très élevés et je suis très heureux de ma perfor­mance », s’est réjoui Stefanos Tsitsipas en confé­rence de presse.

Le Grec retrouve des couleurs. Méfiance…