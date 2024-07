Stefanos n’a pas pu contrer Matteo qui semble revenir à son meilleur niveau.

« Matteo était supé­rieur à moi, lors de nos matchs précé­dents, je n’avais jamais aussi bien joué. J’ai joué deux bons matches ici, j’au­rais voulu plus, mais le tennis est ainsi fait et je dois l’ac­cepter parce que mon adver­saire a très bien joué. Je peux contrôler certaines choses, mais d’autres ne dépendent pas de moi. Je vais me préparer pendant une semaine à Monaco. Mon plan est de m’en­traîner dur pendant cinq jours avant Paris et j’abor­derai les Jeux olym­piques comme un Grand Chelem ».

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)

« Matteo était supé­rieur à moi, lors de nos matchs précé­dents, je n’avais jamais aussi bien joué. Je dois juste l’ac­cepter, il y a des choses que je ne peux pas contrôler. J’ai eu la volonté et la déter­mi­na­tion de modi­fier quelque peu ma posi­tion, pour que mon dos ne me fasse pas mal, mais je n’étais pas à l’aise et ma perfor­mance au service a diminué. Maintenant, je prends le tournoi olym­pique comme s’il s’agis­sait d’un Grand Chelem »