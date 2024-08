Après un premier set que l’on quali­fiera de clas­sique remporté par Novak Djokovic (6−3), le Serbe a commencé à ressentir une vive douleur à son genou. Perturbé, il a laissé filer son adver­saire. Menant 4 à 0 avec le double break en poche, on ne voyait pas comment Stefanos pouvait passer à côté d’un set décisif. Pourtant, toujours tendu, ne faisant pas les bons choix, il est parvenu à se faire rejoindre avant de tomber lors d’un tie‐break complè­te­ment caviardé (3−7). En confé­rence de presse, le Grec nous a encore « régalé » par son manque de réalisme.

« Vu la façon dont s’est déroulé le deuxième set, oui, je peux dire que j’ai perdu contre moi‐même. J’étais à un point d’éga­liser. Quelque part là‐dedans, j’ai commencé à réflé­chir plus que je n’au­rais dû. Je me disais que je devais mieux me concen­trer. Pour ne pas être si passif, dans ces grands moments. Novak était alors plus détendu. Il n’avait rien à perdre. Au moins, j’ai perdu contre l’un des meilleurs joueurs du monde. »