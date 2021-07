Premier joueur de tennis grec à atteindre le deuxième tour d’un tournoi olym­pique depuis 1924 après une victoire compli­quée face à l’Allemand Philip Kohlschreiber ce dimanche (6–3, 3–6, 6–3), Stefanos Tsitsipas était très fier de ce premier accom­plis­se­ment à l’issue de la rencontre.

« Les statis­tiques sont impor­tantes. C’est une bonne chose de savoir que cela s’est produit. Je suis une personne opti­miste et je suis une personne qui en veut plus. C’est un honneur. C’est un grand pas pour la Grèce. C’est aussi un grand pas pour ce sport en Grèce et je suis heureux de faire partie de cette histoire. »