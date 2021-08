Stefanos Tsitsipas a bien appris sa leçon olym­pique. Battu en huitièmes de finale des JO de Tokyo par le Français Ugo Humbert, le Grec a publié un message ce dimanche dans lequel il fait réfé­rence au célèbre Pierre de Coubertin, grand artisan des Jeux modernes et auteur de la célèbre phrase « l’im­por­tant est de parti­ciper ».

« À l’heure où une pandémie a isolé des personnes et des pays, il est plus impor­tant que jamais que les nations puissent encore se rassem­bler dans un esprit sportif sain et honnête. Et cet esprit consiste à rassem­bler les gens pour montrer que nous avons plus en commun que ce qui nous divise. Les Jeux Olympiques, c’est d’abord et avant tout la parti­ci­pa­tion et l’ex­ploit sportif, et l’ex­cel­lence par la suite. C’est une philo­so­phie de vie, qui exalte et combine en un tout équi­libré les qualités du corps, de la volonté et de l’es­prit. Les stades sont peut‐être vides et l’at­mo­sphère plus feutrée, mais l’es­prit des Jeux olym­piques brûle aussi fort que sa flamme », a écrit un Stefanos visi­ble­ment très inspiré par cette expé­rience unique.