Extrêmement fier de repré­senter « sa » Grèce lors de ces Jeux olym­piques de Tokyo, Stefanos Tsitsipas s’est présenté en confé­rence de presse avec une grande déter­mi­na­tion. Conscient que son pays n’est pas le plus repré­senté dans cette compé­ti­tion, notam­ment en tennis, le 4e joueur mondial compte bien donner tout ce qu’il a.

« Je suis très enthou­siaste à l’idée de repré­senter mon pays lors d’une épreuve olym­pique. Je veux le faire de la meilleure façon possible, je veux trans­mettre les valeurs qui carac­té­risent mon pays et que mes compa­triotes se sentent aussi fiers de moi que je le suis de jouer pour eux. Cette compé­ti­tion signifie beau­coup pour moi, nous n’avons géné­ra­le­ment pas beau­coup de médailles et les repré­sen­tants grecs au tennis n’ont pas été abon­dants. Je suis très honoré de rendre la Grèce présente dans le tennis et je consi­dère que l’ex­pé­rience que nous vivons ici est incom­pa­rable avec aucune autre. »