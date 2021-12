Et si Jo‐Wilfried Tsonga nous faisait une Roger Federer ?

Après avoir assisté à la céré­monie de présen­ta­tion des Jeux olym­piques de Paris 2024, le Manceau a écrit un message plein d’es­poir et d’enthousiasme sur son compte Twitter : « On avait déjà envie d’y être mais avec cette céré­monie encore plus ! Paris2024, je compte bien être là ! »

Reste main­te­nant à savoir si Jo a bien l’in­ten­tion de parti­ciper à ces Jeux en tant qu’ac­teur ou simple spec­ta­teur ? Alors qu’il aura 37 ans le 17 avril prochain, on a quand même du mal à le voir prendre part à cette compé­ti­tion à plus de 39 ans d’au­tant qu’il se posait encore des ques­tions sur la suite de sa carrière il y a encore quelques mois.

Mais avec des cham­pions de la trempe de Tsonga, il faut toujours se méfier à les enterrer trop vite surtout quand un certain Bâlois repousse année après année les limites du temps et de l’âge tout en conti­nuant d’ins­pirer encore et toujours ses pairs.