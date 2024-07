S’il n’a jamais dépassé le deuxième tour à Roland‐Garros, Ugo Humbert s’est senti à l’aise lors de son premier tour aux Jeux Olympiques de Paris contre Fabian Marozsan (6−3, 6–2).

« Je n’ai­mais pas trop le court 14, aujourd’hui (dimanche, face à Fabian Marozsan) je me suis dit qu’il fallait que je l’aime et j’ai réussi à prendre de l’énergie pour faire un match solide. J’ai eu de bonnes sensa­tions. Les balles sont un peu diffé­rentes qu’à Roland, elles sont assez légères et on peut bien s’en­gager dedans ce qui me favo­rise aussi. Quand je joue mon jeu en étant agressif, en essayant d’y aller, je trouve ça assez embê­tant pour l’ad­ver­saire », a expliqué le numéro 1 fran­çais à L’Equipe.

Pour tenter de se quali­fier en huitièmes de finale, Humbert affron­tera Francisco Cerundolo, tout juste titré à Umag.