Comme c’est souvent le cas sur le circuit féminin ces derniers temps, les semaines passent et ne se ressemblent pas. En effet, nous aurons donc droit à une nouvelle finale inédite sur ces Jeux olym­piques de Tokyo. La Suissesse Belinda Bencic va donc défier la Tchèque Marketa Vondrousova pour une médaille d’or.

La première s’est imposée non sans mal face à la Kazakh Elena Rybakina (7–6(2), 4–6, 6–3 après 2h45 de jeu) tandis que la seconde a large­ment dominé l’Ukrainienne Elina Svitolina (6–3, 6–1 en 1h).

Une finale entre novices en somme même si Bencic, plus âgée (24 ans contre 22), et plus expé­ri­mentée (6 titres, dont deux Premier 5, contre seule­ment un pour Vondrousova) partira légè­re­ment favo­rite de ce duel olympique.