Le monde du sport n’en finit plus d’être perturbé par la crise du coronavirus et l’avenir de certaines compétitions est plus que jamais incertain. C’est le cas des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet au 9 août). Haruyuki Takahashi, l’un des organisateurs de l’événement de l’année, a confié au Wall Street Journal que l’hypothèse d’un report était à envisager : « Je ne pense pas que les Jeux puissent être annulés. S’il le fallait, nous envisagerions plus un report. Le CIO (Comité International Olympique) ferait face à trop de problèmes en cas d’annulation, notamment en ce qui concerne les droits américains de retransmission télé. » Il ajoute ensuite : « Si les Jeux Olympiques ne peuvent pas avoir lieu cet été, il vaut mieux les reporter à un ou deux ans. »

Il est encore trop tôt pour savoir comment la situation va évoluer. Pour rappel, le tournoi olympique de tennis doit avoir lieu du 25 juillet au 2 août. Une information qui confirme que le coronavirus menace plus que jamais la saison sportive 2020…