Championne olympique à Sydney en 2000, Venus Williams n’a jamais raté un tournoi olympique depuis. L’Américaine a publié un tweet pour réagir suite à l’annonce du report des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 : « Les Jeux Olympiques ont peut-être été reportés mais l’esprit olympique est toujours là. »

The Olympics may have been postponed, but the Olympic spirit is always within ! #2021Olympics pic.twitter.com/VzykXJrO7Z

— Venus Williams (@Venuseswilliams) March 29, 2020