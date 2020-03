Les Jeux Olympiques de Tokyo sont plus que jamais menacés par la crise sanitaire du coronavirus. Dans la soirée de dimanche, le CIO a annoncé qu’il se prononcerait dans les quatre semaines à venir sur un éventuel report de l’événement qui doit avoir lieu du 29 juillet au 4 août dans la capitale japonaise. Le CIO a précisé « qu’une annulation de la compétition n’était pas au programme ».

Le comité olympique et paralympique canadien a pris la décision de refuser d’envoyer ses athlètes à Tokyo cet été. Les Canadiens réclament le report des Jeux d’un an. Autant dire que le report apparaît de plus en plus inéluctable.

BREAKING : The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee will refuse to send athletes to the Tokyo Olympics if the event is not postponed.The 2020 Games are currently set to begin on July 24. News release : pic.twitter.com/NT8twsqAXI

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 23, 2020