Comme le rapporte le journal russe Kommersant, Elina Vesnina a été victime d’un cambriolage.

Les malfai­teurs savaient exac­te­ment ce qu’ils voulaient prendre puis­qu’ils sont partis avec les médailles olym­pique de la cham­pionne russe, un trésor qui n’a pas de prix : « Je suis allée dîner avec mon mari et à mon retour nous avons constaté que les médailles n’étaient pas là. Je les avais mises dans un sac de sport parce que je les avais montrés aux filles du club de tennis de la ville. Les voleurs ont égale­ment ouvert le coffre‐fort et ont emporté des bijoux person­nels et des docu­ments impor­tants » a déclaré celle qui a été médaillée d’argent avec Karastev à Tokyo et médaillée de d’or à Rio en double dames.