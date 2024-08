De passage en confé­rence de presse après sa défaite en quarts de finale du tournoi de Washington face à Aryna Sabalenka, Victoria Azarenka a notam­ment été inter­rogée sur les Jeux Olympiques de Paris qu’elle a préféré zapper pour se concen­trer sur la saison dur.

Et lors­qu’on lui a rappelé sa médaille de bronze glanée en simple lors des JO de Londres en 2012, la Biélorusse a estimé qu’elle préfé­rait cela à une médaille d’argent.

« Je me souviens que j’ai joué contre Maria Kirilenko et quand j’ai gagné, j’étais certai­ne­ment la plus heureuse sur le podium. Pour moi, une médaille de bronze est bien mieux qu’une médaille d’argent. Il faut que ce soit l’or ou le bronze. L’argent, désolé, bye bye. Je n’aime pas ça. Émotionnellement, c’est très diffi­cile. Mais la récom­pense et le senti­ment que j’ai éprouvé en l’ob­te­nant sont tout simple­ment extraordinaires. »