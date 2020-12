Observateur averti du circuit, le Suédois Mats Wilander a bien voulu s’exprimer sur le prochain retour de Roger Federer. Actuellement à Dubaï où il est en train de tester son corps après une lourde intervention au genou début 2020, le Suisse vise plus que jamais la médaille d’or sur les prochains Jeux Olympiques de Tokyo, en août 2021. Pour Mats, il en est tout à fait capable même s’il aura 40 ans le 8 août prochain.

« Au cours de ces trois ou quatre dernières années, j’avais dit que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 allaient marquer la fin de sa carrière sportive. En raison du coronavirus, les Jeux ont été reportés un an plus tard et je pense que cela a été une très bonne nouvelle pour lui. Je pense que Federer a encore une chance de remporter la médaille d’or sur les prochains J.O. Il peut encore gagner, en deux sets gagnants, face aux meilleurs joueurs de tennis du circuit », a déclaré un Wilander très optimiste pour le Bâlois.