6–1, 3–2 avec le break en poche, Novak Djokovic déroule et semble imper­tur­bable. Et puis, Zverev, toujours aussi calme parvient à recoller, à bomber un peu plus le torse.

D’un coup, la machine serbe bien huilée depuis le début du tournoi déraille complètement.

Le Serbe concède la seconde manche, son service à l’en­tame du 3ème set. Plus rien ne semble fonc­tionner chez Novak, mené rapi­de­ment 4 à 0. Sacha maitrise alors la fin de match pour l’emporter : 1–6, 6–3, 6–1.

L’Allemand avait expliqué qu’il était très motivé par cette compé­ti­tion, il l’a donc prouvé en réali­sant un vrai exploit puis­qu’il ne s’agit que de la 4ème défaite du Serbe.

Mais ce succès sera encore plus beau si l’Allemand parvient main­te­nant à décro­cher l’or face à Khachanov.