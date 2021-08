Interrogé en confé­rence de presse sur le niveau global de ce tournoi olym­pique qu’il a remporté magis­tra­le­ment en élimi­nant notam­ment le grand favori et numéro 1 mondial, Novak Djokovic, Alexander Zverev ne veut surtout pas qu’on dise que sa médaille d’or est enta­chée de nombreuses absences. Selon lui, il n’y avait qu’un seul joueur capable de le battre et qui n’était pas présent à Tokyo : Rafael Nadal. Même s’il oublie, volon­tai­re­ment ou non, un certain Roger Federer…

« Les meilleurs joueurs sont tous venus. Le seul qui n’est pas venu, c’est celui qui n’était déjà pas venu à Wimbledon, c’est Rafa Nadal. Tous les autres étaient là, tous les autres ont joué. C’était un des tour­nois les plus relevés de la saison. Certains joueurs ne sont pas venus, mais beau­coup de joueurs manquent beau­coup de tour­nois. Les meilleurs étaient tous là. »