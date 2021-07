Alexander le grand !

Auteur d’un des meilleurs matchs de sa carrière alors qu’il était mené 1–6, 2–3 break par le numéro 1 mondial Novak Djokovic en demi‐finales des Jeux olym­piques, Zverev a gagné le droit de se battre pour l’or olym­pique ce dimanche face au Russe Karen Khachanov.

Interrogé à la suite de cet immense exploit, ‘Sascha » a tenu à rendre hommage à Novak tout en lui rappe­lant quand même que la victoire n’est pas éter­nelle : « En fin de compte, j’ai dit à Djokovic qu’il était le meilleur de l’his­toire. Je suis sûr à 99,9% qu’il sera celui qui rempor­tera le plus de Grand Chelem et de Masters 1000. Je savais qu’il jouait pour le Golden Slam, je suis désolé mais on ne peut pas toujours tout gagner. »