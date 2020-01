Demi-finaliste à Auckland, Caroline Wozniacki a décidé de renoncer à l’exhibition de Kooyong cette semaine. La Danoise est un peu endolorie selon le directeur du tournoi Peter Johnston et il s’agit d’une mesure de précaution. Pour rappel, l’ancienne numéro 1 mondiale arrêtera sa carrière après l’Open d’Australie.

Caroline Wozniacki has withdrawn from @KooyongClassic She’s pulled up a bit sore after playing Auckland so as a precaution ahead of @AustralianOpen she’s decided not to play – tournament director Peter Johnston said.

