André a de l’hu­mour et lors de la céré­monie des trophées le Kids de Las Vegas a passé un message en direc­tion de Carlos Alcaraz : « Carlos, ne sois pas si avare avec tous ces Grands Chelems. Partage‐les avec tes frères, pour l’amour de Dieu ».

Puis André a rendu hommage à son team qui a été telle­ment effi­cace : « C’est un immense honneur d’être assis au bord du terrain et de vous regarder faire ce que vous faites. C’est remar­quable et je vous souhaite un avenir radieux »