André a de l’humour et lors de la cérémonie des trophées le Kids de Las Vegas a passé un message en direction de Carlos Alcaraz : « Carlos, ne sois pas si avare avec tous ces Grands Chelems. Partage‐les avec tes frères, pour l’amour de Dieu ».
Puis André a rendu hommage à son team qui a été tellement efficace : « C’est un immense honneur d’être assis au bord du terrain et de vous regarder faire ce que vous faites. C’est remarquable et je vous souhaite un avenir radieux »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 09:45