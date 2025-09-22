AccueilLaver CupAgassi à Alcaraz : "Carlos, ne soit pas si avare avec tous...
Agassi à Alcaraz : « Carlos, ne soit pas si avare avec tous les Grands Chelems. Partage‐les avec tes frères, pour l’amour de Dieu »

André a de l’hu­mour et lors de la céré­monie des trophées le Kids de Las Vegas a passé un message en direc­tion de Carlos Alcaraz : « Carlos, ne sois pas si avare avec tous ces Grands Chelems. Partage‐les avec tes frères, pour l’amour de Dieu ».

Puis André a rendu hommage à son team qui a été telle­ment effi­cace : « C’est un immense honneur d’être assis au bord du terrain et de vous regarder faire ce que vous faites. C’est remar­quable et je vous souhaite un avenir radieux »

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 09:45

