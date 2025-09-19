Le nouveau capitaine de l’équipe du Reste du monde compte vraiment sur l’apport du jeune brésilien d’autant que sur ce type de format, Joao peut bousculer n’importe quel joueur du tour, il l’a déjà démontré durant sa jeune carrière.
« Ce qui m’a le plus surpris lorsque je l’ai rencontré, c’est sa mentalité. C’est un gars qui n’a pas besoin de se sentir validé par qui que ce soit. Il ne se laisse pas intimider par l’environnement, il croit qu’il a sa place dans ces tournois, qu’il mérite d’être ici, qu’il doit et veut continuer à s’améliorer »
