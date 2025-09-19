Le nouveau capi­taine de l’équipe du Reste du monde compte vrai­ment sur l’ap­port du jeune brési­lien d’au­tant que sur ce type de format, Joao peut bous­culer n’im­porte quel joueur du tour, il l’a déjà démontré durant sa jeune carrière.

« Ce qui m’a le plus surpris lorsque je l’ai rencontré, c’est sa menta­lité. C’est un gars qui n’a pas besoin de se sentir validé par qui que ce soit. Il ne se laisse pas inti­mider par l’environnement, il croit qu’il a sa place dans ces tour­nois, qu’il mérite d’être ici, qu’il doit et veut conti­nuer à s’améliorer »