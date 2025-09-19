AccueilLaver CupAgassi très impressionné par Fonseca : "Ce qui m’a le plus surpris...
Laver Cup

Agassi très impres­sionné par Fonseca : « Ce qui m’a le plus surpris lorsque je l’ai rencontré, c’est sa mentalité »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

449
Tennis - Rio 2024 - Atp -

Le nouveau capi­taine de l’équipe du Reste du monde compte vrai­ment sur l’ap­port du jeune brési­lien d’au­tant que sur ce type de format, Joao peut bous­culer n’im­porte quel joueur du tour, il l’a déjà démontré durant sa jeune carrière.

« Ce qui m’a le plus surpris lorsque je l’ai rencontré, c’est sa menta­lité. C’est un gars qui n’a pas besoin de se sentir validé par qui que ce soit. Il ne se laisse pas inti­mider par l’environnement, il croit qu’il a sa place dans ces tour­nois, qu’il mérite d’être ici, qu’il doit et veut conti­nuer à s’améliorer »

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 11:45

Article précédent
Rafter croit en l’im­pos­sible : « Alcaraz est redou­table, nous espé­rons vrai­ment qu’il ne s’est pas remis de sa semaine de vacances »
Article suivant
Le message de Monfils après son nouvel abandon : « Bon, on ne va pas se mentir… »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.