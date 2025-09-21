AccueilLaver CupAgassi vit sa meilleure vie, son équipe est au firmament..
Agassi vit sa meilleure vie, son équipe est au firmament..

L’énergie que dégage le Kids de Las Vegas et même celle de Rafter le capi­taine adjoint contraste évidem­ment avec le camp de l’Europe où l’am­biance ne semble pas aussi solidaire. 

André a très vite compris que la victoire dans cette compé­ti­tion pour­rait être possible si tut les joueurs étaient impli­qués d’au­tant que si Taylor Fritz est le leader, il ne jouit pas de la même aura que Carlos Alcaraz.

Du coup, ce n’est pas une surprise de constater que l’en­ga­ge­ment est total côté rouge. Cela paye puisque le score de 9 à 3 est un vrai avan­tage avant la dernière journée de compétition.

Pour le moment, l’Europe est en tête du palmarès de cette compé­ti­tion (5−2) dont c’est la 8ème édition.

