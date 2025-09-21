L’énergie que dégage le Kids de Las Vegas et même celle de Rafter le capi­taine adjoint contraste évidem­ment avec le camp de l’Europe où l’am­biance ne semble pas aussi solidaire.

André a très vite compris que la victoire dans cette compé­ti­tion pour­rait être possible si tut les joueurs étaient impli­qués d’au­tant que si Taylor Fritz est le leader, il ne jouit pas de la même aura que Carlos Alcaraz.

Agassi is crushing it btw love his energy pic.twitter.com/aiWUt9ZaDI — kay nonsense (@atp4me) September 21, 2025

Du coup, ce n’est pas une surprise de constater que l’en­ga­ge­ment est total côté rouge. Cela paye puisque le score de 9 à 3 est un vrai avan­tage avant la dernière journée de compétition.

Pour le moment, l’Europe est en tête du palmarès de cette compé­ti­tion (5−2) dont c’est la 8ème édition.