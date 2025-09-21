L’énergie que dégage le Kids de Las Vegas et même celle de Rafter le capitaine adjoint contraste évidemment avec le camp de l’Europe où l’ambiance ne semble pas aussi solidaire.
André a très vite compris que la victoire dans cette compétition pourrait être possible si tut les joueurs étaient impliqués d’autant que si Taylor Fritz est le leader, il ne jouit pas de la même aura que Carlos Alcaraz.
Agassi is crushing it btw love his energy pic.twitter.com/aiWUt9ZaDI— kay nonsense (@atp4me) September 21, 2025
Du coup, ce n’est pas une surprise de constater que l’engagement est total côté rouge. Cela paye puisque le score de 9 à 3 est un vrai avantage avant la dernière journée de compétition.
Pour le moment, l’Europe est en tête du palmarès de cette compétition (5−2) dont c’est la 8ème édition.
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 11:42