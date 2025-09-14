Finalement Carlos n’aura pris que six jours de repos après son titre à l’US Open. Il faut dire qu’il sera la « star » de la Laver Cup cette année. L’Espagnol a donc une grosse pression sur ses épaules pour « sauver » un peu cette édition touchée par quelques forfaits majeurs.
Carlos Alcaraz back to work six days after winning the #USOpen. pic.twitter.com/Rptclg7Jgs— José Morgado (@josemorgado) September 13, 2025
Visiblement il fait chaud dans la région de Murcie surtout quand on a décidé de jouer en indoor pour s’acclimater des conditions proches de celles de San Francisco. Du coup, pour être à l’aise, l’Espagnol a décidé de ne porter que le strict minimum, certains vont apprécier d’autres expliqueront que c’est vraiment « too much ».
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 08:43