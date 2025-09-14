Finalement Carlos n’aura pris que six jours de repos après son titre à l’US Open. Il faut dire qu’il sera la « star » de la Laver Cup cette année. L’Espagnol a donc une grosse pres­sion sur ses épaules pour « sauver » un peu cette édition touchée par quelques forfaits majeurs.

Carlos Alcaraz back to work six days after winning the #USOpen. pic.twitter.com/Rptclg7Jgs — José Morgado (@josemorgado) September 13, 2025

Visiblement il fait chaud dans la région de Murcie surtout quand on a décidé de jouer en indoor pour s’ac­cli­mater des condi­tions proches de celles de San Francisco. Du coup, pour être à l’aise, l’Espagnol a décidé de ne porter que le strict minimum, certains vont appré­cier d’autres expli­que­ront que c’est vrai­ment « too much ».