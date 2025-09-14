AccueilInsoliteAlcaraz déjà de retour, sa "tenue" plus que légère risque vraiment d'affoler...
Alcaraz déjà de retour, sa « tenue » plus que légère risque vrai­ment d’af­foler ses fans…

Par Laurent Trupiano

Finalement Carlos n’aura pris que six jours de repos après son titre à l’US Open. Il faut dire qu’il sera la « star » de la Laver Cup cette année. L’Espagnol a donc une grosse pres­sion sur ses épaules pour « sauver » un peu cette édition touchée par quelques forfaits majeurs. 

Visiblement il fait chaud dans la région de Murcie surtout quand on a décidé de jouer en indoor pour s’ac­cli­mater des condi­tions proches de celles de San Francisco. Du coup, pour être à l’aise, l’Espagnol a décidé de ne porter que le strict minimum, certains vont appré­cier d’autres expli­que­ront que c’est vrai­ment « too much ».

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 08:43

