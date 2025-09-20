AccueilLaver CupAlcaraz en admiration devant Federer : "Tout ce qu'il entreprend, il le...
Alcaraz en admi­ra­tion devant Federer : « Tout ce qu’il entre­prend, il le fait avec beau­coup de style, c’est fou »

Jean Muller

A l’issue de sa victoire en double avec Mendsik, Carlos Alcaraz a été inter­rogé sur le court par Sam Querrey qui a sauté sur l’oc­ca­sion pour demander à l’Espagnol ce qu’il pensait du niveau de golf du Suisse.

« Roger a un bon niveau mais ce qui est fou c’est de voir comment il fait tout cela avec beau­coup de style. Son swing est vrai­ment très esthé­tique. En fait, il a un bon handicap, je dirai qu’il est plus fort que moi »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 09:44

