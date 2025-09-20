A l’issue de sa victoire en double avec Mendsik, Carlos Alcaraz a été interrogé sur le court par Sam Querrey qui a sauté sur l’occasion pour demander à l’Espagnol ce qu’il pensait du niveau de golf du Suisse.
« It is crazy that everything he does, he does with a great style. » 🏌️♂️@carlosalcaraz has high praise for @rogerfederer’s golf game.#LaverCup pic.twitter.com/eRgvsTIHuK— Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2025
« Roger a un bon niveau mais ce qui est fou c’est de voir comment il fait tout cela avec beaucoup de style. Son swing est vraiment très esthétique. En fait, il a un bon handicap, je dirai qu’il est plus fort que moi »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 09:44