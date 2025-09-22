Lors d’une inter­view sur le court, Carlos Alcaraz est revenu avec le sourire sur sa volée amortie de génie lors de son double aux côtés de Casper Ruud dimanche en Laver Cup.

« Parfois, beau­coup d’idées me viennent à l’es­prit. En une seconde, je dois en choisir une. Et comme Casper l’a dit, je choisis toujours la plus diffi­cile. Je ne sais pas pour­quoi mais c’est comme ça. Je pense que dans cette posi­tion, c’était le meilleur coup que je pouvais choisir. L’équipe m’a dit : ‘Tu fais une amortie à un gars (Alex Michelsen, ndlr) qui est sur la ligne de carré de service.’ »