Lors d’une interview sur le court, Carlos Alcaraz est revenu avec le sourire sur sa volée amortie de génie lors de son double aux côtés de Casper Ruud dimanche en Laver Cup.
« Parfois, beaucoup d’idées me viennent à l’esprit. En une seconde, je dois en choisir une. Et comme Casper l’a dit, je choisis toujours la plus difficile. Je ne sais pas pourquoi mais c’est comme ça. Je pense que dans cette position, c’était le meilleur coup que je pouvais choisir. L’équipe m’a dit : ‘Tu fais une amortie à un gars (Alex Michelsen, ndlr) qui est sur la ligne de carré de service.’ »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 14:06