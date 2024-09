La confé­rence de presse des vain­queurs assez tard dans la soirée a été mouve­mentée et le grand anima­teur a été Sascha Zverev. Il faut dire qu’il jouait à domicile.

Très heureux de sa perfor­mance face à Frances Tiafoe lors d’un match intense, Alexander ne voulait pas trop parler tennis car il savait qu’avec ses coéqui­piers il y avait un vrai plan qui était prévu pour fêter digne­ment ce succès.

« Je ne suis jamais sorti en boite de nuit à Berlin, mais on a quelques trucs de prévu et je ne vais pas en parler ici sinon tous les photo­graphes vont nous suivre. Je n’ai pas envie qu’ont voit l’état dans lequel on sera à 2 heures du matin »