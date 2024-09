Lors d’un podcast pour Tennis Channel, l’an­cienne joueuse trico­lore s’est exprimée au sujet de la Laver Cup et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est devenue une vraie fan de cet événement.

« Qu’est‐ce que Roger Federer ne fait pas bien ? Il crée ce tournoi et il devient presque aussi exci­tant qu’un Grand Chelem. Je veux dire, je suis excitée, c’est le cinquième Grand Chelem main­te­nant et j’aime ça. Toutes les stars espèrent proba­ble­ment être sélec­tionnés et ils ont l’im­pres­sion de faire partie de l’his­toire en parti­ci­pant à ce tournoi. Surtout avec ce qui s’est passé avec Rafa et Roger quand il s’est retiré. D’ailleurs j’ima­gi­nais presque que Rafa profi­te­rait de la Laver Cup pour prendre sa retraite »