Capitaine heureux de la Team World après la démonstration et le carton plein de ses joueurs ce samedi, Andre Agassi a notamment tenu à insister sur l’un d’entre eux : l’Argentin Francisco Cerundolo, solide vainqueur d’Holger Rune.
« Vous savez, quand vous avez un joueur comme Francisco, tout le monde est mort de peur quand il s’apprête à frapper son coup droit. J’adore sa position sur le court, qui lui permet d’instiller constamment cette peur chez ses adversaires. J’adore le fait qu’il renvoie la balle avec l’intention d’être neutre ou légèrement meilleur, qu’il n’essaie pas d’en faire trop, mais qu’il sait qu’il veut prendre l’avantage dans le point. Il joue les gros coups avec agressivité. Ce sont des petites choses comme ça qu’il faut rappeler à quelqu’un, surtout dans les moments importants. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 18:20