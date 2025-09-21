Capitaine heureux de la Team World après la démons­tra­tion et le carton plein de ses joueurs ce samedi, Andre Agassi a notam­ment tenu à insister sur l’un d’entre eux : l’Argentin Francisco Cerundolo, solide vain­queur d’Holger Rune.

« Vous savez, quand vous avez un joueur comme Francisco, tout le monde est mort de peur quand il s’ap­prête à frapper son coup droit. J’adore sa posi­tion sur le court, qui lui permet d’ins­tiller constam­ment cette peur chez ses adver­saires. J’adore le fait qu’il renvoie la balle avec l’in­ten­tion d’être neutre ou légè­re­ment meilleur, qu’il n’es­saie pas d’en faire trop, mais qu’il sait qu’il veut prendre l’avan­tage dans le point. Il joue les gros coups avec agres­si­vité. Ce sont des petites choses comme ça qu’il faut rappeler à quel­qu’un, surtout dans les moments importants. »