AccueilLaver CupAndre Agassi encense l'un de ses joueurs : "Tout le monde est...
Laver Cup

Andre Agassi encense l’un de ses joueurs : « Tout le monde est mort de peur quand il s’ap­prête à frapper son coup droit »

Thomas S
Par Thomas S

-

2834
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 19: Team World Captain Andre Agassi celebrates after Joao Fonseca of Team World defeated Flavio Cobolli of Team Europe during day one of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 19, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

Capitaine heureux de la Team World après la démons­tra­tion et le carton plein de ses joueurs ce samedi, Andre Agassi a notam­ment tenu à insister sur l’un d’entre eux : l’Argentin Francisco Cerundolo, solide vain­queur d’Holger Rune. 

« Vous savez, quand vous avez un joueur comme Francisco, tout le monde est mort de peur quand il s’ap­prête à frapper son coup droit. J’adore sa posi­tion sur le court, qui lui permet d’ins­tiller constam­ment cette peur chez ses adver­saires. J’adore le fait qu’il renvoie la balle avec l’in­ten­tion d’être neutre ou légè­re­ment meilleur, qu’il n’es­saie pas d’en faire trop, mais qu’il sait qu’il veut prendre l’avan­tage dans le point. Il joue les gros coups avec agres­si­vité. Ce sont des petites choses comme ça qu’il faut rappeler à quel­qu’un, surtout dans les moments importants. »

Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 18:20

Article précédent
Roger Federer lâche une vraie infor­ma­tion sur Rafael Nadal : « Je l’ai vu cet été et je lui ai demandé quand est‐ce qu’il avait joué au tennis pour la dernière fois. Il m’a répondu que c’était en novembre »
Article suivant
Andy Roddick, sur l’état d’une partie du corps de Rafael Nadal : « C’est abso­lu­ment dégoû­tant. On dirait qu’un animal vit à l’intérieur »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.