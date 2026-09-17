Andre Agassi a repris les commandes de la Team World à la Laver Cup depuis l’édition 2025 et sera de nouveau sur le banc cette année à Londres.
On apprenait récemment le forfait malheureux de Taylor Fritz, visiblement pas encore totalement à 100 %. À moins de dix jours du début de l’événement, la légende américaine disposait donc de peu de temps pour lui trouver un remplaçant.
Et Agassi n’est pas allé chercher bien loin puisqu’il a décidé de faire confiance à son compatriote Brandon Nakashima, auteur d’une saison particulièrement surprenante. Habituellement plutôt discret, l’Américain devra forcément sortir de sa zone de confort pour prendre part à cet événement pas comme les autres, où l’ambiance et l’esprit d’équipe occupent une place centrale.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 16:42