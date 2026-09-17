Andre Agassi a repris les commandes de la Team World à la Laver Cup depuis l’édition 2025 et sera de nouveau sur le banc cette année à Londres.

On appre­nait récem­ment le forfait malheu­reux de Taylor Fritz, visi­ble­ment pas encore tota­le­ment à 100 %. À moins de dix jours du début de l’événement, la légende améri­caine dispo­sait donc de peu de temps pour lui trouver un remplaçant.

With Ben Shelton with­dra­wing from the event, Brandon Nakashima is making his Laver Cup debut in London 🦾 #LaverCup pic.twitter.com/LRRLqHQJ94 — Tennis Channel (@TennisChannel) September 17, 2026

Et Agassi n’est pas allé cher­cher bien loin puisqu’il a décidé de faire confiance à son compa­triote Brandon Nakashima, auteur d’une saison parti­cu­liè­re­ment surpre­nante. Habituellement plutôt discret, l’Américain devra forcé­ment sortir de sa zone de confort pour prendre part à cet événe­ment pas comme les autres, où l’ambiance et l’esprit d’équipe occupent une place centrale.