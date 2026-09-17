Accueil Laver Cup

André Agassi fait un choix surpre­nant pour remplacer Taylor Fritz !

Par
Antoine Touchard
-
21

Andre Agassi a repris les commandes de la Team World à la Laver Cup depuis l’édition 2025 et sera de nouveau sur le banc cette année à Londres.

On appre­nait récem­ment le forfait malheu­reux de Taylor Fritz, visi­ble­ment pas encore tota­le­ment à 100 %. À moins de dix jours du début de l’événement, la légende améri­caine dispo­sait donc de peu de temps pour lui trouver un remplaçant.

Et Agassi n’est pas allé cher­cher bien loin puisqu’il a décidé de faire confiance à son compa­triote Brandon Nakashima, auteur d’une saison parti­cu­liè­re­ment surpre­nante. Habituellement plutôt discret, l’Américain devra forcé­ment sortir de sa zone de confort pour prendre part à cet événe­ment pas comme les autres, où l’ambiance et l’esprit d’équipe occupent une place centrale.

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 16:42

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥