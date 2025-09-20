AccueilLaver CupAndy Roddick a retourné sa veste : "Lancer un événement qui repose...
Andy Roddick a retourné sa veste : « Lancer un événe­ment qui repose essen­tiel­le­ment sur l’ex­pé­rience que vous vivez en tant que télé­spec­ta­teur ou fan pendant trois jours est quelque chose qui n’a pas été suffi­sam­ment fait dans le tennis »

Jean Muller
Par Jean Muller

Nos confrères de la Gazette du Tennis révèle qu’Andy Roddick, jadis pro Coupe Davis et d’ailleurs assez réfrac­taire par rapport à la Laver Cup a visi­ble­ment changé d’avis, plus que cela même puis­qu’il évoque cet évène­ment comme étant une inven­tion qui fera date.

« Je dois vous dire quelque chose, les gars. Quand c’est arrivé, j’étais un peu pro de la Coupe Davis. Je l’ai toujours joué. Je ne croyais donc pas au projet de Federer. Je sais que ce n’est pas ce que je suis censé dire lors du spec­tacle d’ou­ver­ture de la Laver Cup mais c’est la vérité. Puis je suis allé à Boston, j’ai discuté un moment avec Roger et j’ai compris. Il faut être proactif dans ce sport. Lancer un événe­ment qui repose essen­tiel­le­ment sur l’ex­pé­rience que vous vivez en tant que télé­spec­ta­teur ou fan pendant trois jours est quelque chose qui n’a pas été suffi­sam­ment fait dans le tennis »

Publié le samedi 20 septembre 2025 à 10:55

