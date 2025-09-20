Nos confrères de la Gazette du Tennis révèle qu’Andy Roddick, jadis pro Coupe Davis et d’ailleurs assez réfractaire par rapport à la Laver Cup a visiblement changé d’avis, plus que cela même puisqu’il évoque cet évènement comme étant une invention qui fera date.
« Je dois vous dire quelque chose, les gars. Quand c’est arrivé, j’étais un peu pro de la Coupe Davis. Je l’ai toujours joué. Je ne croyais donc pas au projet de Federer. Je sais que ce n’est pas ce que je suis censé dire lors du spectacle d’ouverture de la Laver Cup mais c’est la vérité. Puis je suis allé à Boston, j’ai discuté un moment avec Roger et j’ai compris. Il faut être proactif dans ce sport. Lancer un événement qui repose essentiellement sur l’expérience que vous vivez en tant que téléspectateur ou fan pendant trois jours est quelque chose qui n’a pas été suffisamment fait dans le tennis »
Publié le samedi 20 septembre 2025 à 10:55