D’abord rempla­çant au sein de la Team Europe pour la sixième édition de la Laver Cup, qui se tiendra à Vancouver du 22 au 24 février, Arthur Fils, seule­ment âgé de 19 ans, a gagné sa place de titu­laire suite au forfait de Stefanos Tsitsipas.

« C’est quelque chose d’in­croyable. Cela fait trois ou quatre ans que je regarde cette compé­ti­tion à la télé­vi­sion, et main­te­nant j’en fais partie. C’est une grande expé­rience d’être proche de tous ces grands joueurs », s’est réjoui le Français dans des propos rapportés sur le site de la compé­ti­tion créée et dirigée par Roger Federer et son agent, Tony Godsick.