Félix Auger‐Aliassime n’est pas du genre à brûler les étapes.

Sélectionné pour la première fois de sa carrière dans la Team World de la Laver Cup, le jeune cana­dien, qui s’est incliné d’un rien face à son pote Matteo Berrettini pour son premier match, préfère retenir le positif et l’ex­pé­rience qu’il va emma­ga­siner plutôt que la victoire en elle‐même.

« C’était une bonne bataille. L’atmosphère était formi­dable et le public est derrière moi et l’équipe World. Malheureusement, la fin n’a pas été celle attendue, j’étais proche et perdre est toujours déce­vant, mais le week‐end ne fait que commencer. Au‐delà d’es­sayer de gagner, je veux apprendre à devenir un meilleur joueur. »