Membre pour la deuxième fois d’af­filée de la Team World lors de la Laver Cup qui débu­tera ce vendredi 23 septembre à Londres, Félix Auger‐Aliassime, inter­rogé par le site internet de la compé­ti­tion par équipe, a reconnu que la présence de Rafael Nadal et de Novak Djokovic dans l’équipe d’en face n’avait rien de rassu­rant compte tenu de leur pedi­gree et de leur saison respective.

« Il est certain que la présence de Novak et Rafa, qui ont été les deux joueurs les plus régu­liers ces dernières années et cette année encore en Grand Chelem, est diffi­cile pour nous. D’une certaine manière, c’est inti­mi­dant. D’un autre côté, vous avez aussi Roger et Murray, qui repré­sentent vrai­ment l’élite du tennis de ces 20 dernières années. Je pense que c’est spécial pour moi, person­nel­le­ment, un jeune joueur qui arrive, de me retrouver face à ces quatre joueurs légendaires. »