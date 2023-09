Après sa victoire face à Gaël Monfils, le Canadien a tenu à préciser les choses sur leur petite embrouille d’au­tant que cette victoire lui fait du bien car il n’est pas vrai­ment en confiance ces temps‐ci.

« Je me sens très bien dans tous les aspects de mon jeu ces derniers temps et je suis heureux de l’avoir montré ici. Je m’en­traîne bien et je veux prendre cette compé­ti­tion très au sérieux. Je suis content de ma perfor­mance. C’est pour­quoi j’ai demandé à l’ar­bitre d’ap­pli­quer les règles. J’apprécie Gaël, les choses sont deve­nues un peu tendues, mais tout va bien. Tout le monde est impliqué pas seule­ment moi‐même. Nous croyons tous que la Laver Cup est un tournoi qui, je pense, a le poten­tiel d’être pris très au sérieux, pas seule­ment main­te­nant mais aussi dans le futur, donc nous prenons cela sérieusement. »