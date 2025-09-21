Crédits photos : Getty Images

Dépassé par l’évè­ne­ment et les enjeux, Carlos a été l’ombre de lui même face à un Taylor Friz survolté. L’Américain s’im­pose en deux manches 6–3, 6–2 à la surprise géné­rale car il n’avait jamais dominé l’Espagnol.

Après sa défaite, Carlitos s’est plaint des condi­tions de jeu, du court, et de l’or­ga­ni­sa­tion qui n’a pas construit un court d’entrainement.

« Il était plus impliqué que moi sur le terrain. Le premier ou le deuxième coup de l’échange était très impor­tant, et il le faisait bien mieux que moi. C’était la clé, car dans ces condi­tions, les premiers coups sont essen­tiels. En défense, quand on court sur le terrain, c’est très diffi­cile de renverser la situa­tion. Passer à l’at­taque est très compliqué à cause des balles et des condi­tions, qui sont très lentes. Il était plus agressif que moi. Il a bien mieux réussi les premiers coups, et je courais plus que lui. J’ai besoin de plus d’en­traî­ne­ment, de plus de tout pour progresser. Avoir un seul terrain est assez diffi­cile pour les équipes qui souhaitent s’en­traîner avant les matchs, mais ce n’est pas une excuse »

