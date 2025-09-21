Crédits photos : Getty Images
Dépassé par l’évènement et les enjeux, Carlos a été l’ombre de lui même face à un Taylor Friz survolté. L’Américain s’impose en deux manches 6–3, 6–2 à la surprise générale car il n’avait jamais dominé l’Espagnol.
Après sa défaite, Carlitos s’est plaint des conditions de jeu, du court, et de l’organisation qui n’a pas construit un court d’entrainement.
« Il était plus impliqué que moi sur le terrain. Le premier ou le deuxième coup de l’échange était très important, et il le faisait bien mieux que moi. C’était la clé, car dans ces conditions, les premiers coups sont essentiels. En défense, quand on court sur le terrain, c’est très difficile de renverser la situation. Passer à l’attaque est très compliqué à cause des balles et des conditions, qui sont très lentes. Il était plus agressif que moi. Il a bien mieux réussi les premiers coups, et je courais plus que lui. J’ai besoin de plus d’entraînement, de plus de tout pour progresser. Avoir un seul terrain est assez difficile pour les équipes qui souhaitent s’entraîner avant les matchs, mais ce n’est pas une excuse »
