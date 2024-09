L’ancienne star alle­mande était visible et bien présente lors de cette édition de la Laver Cup disputé à Berlin.

Boum Boum a insisté sur l’idée qu’il était plus qu’im­por­tant pour un pays comme l’Allemagne d’ac­cueillir un tel évène­ment : « Nous vivons actuel­le­ment un boom du tennis au niveau inter­na­tional et en Allemagne égale­ment ; beau­coup de gens regardent plus le tennis qu’avant. Il est donc impor­tant d’avoir des tour­nois comme la Laver Cup, où jouent les meilleurs du monde » a déclaré Boris.

Interrogé égale­ment sur les meilleurs cham­pions d’au­jourd’hui, on lui a demandé de dési­gner son trio magique. Boris s’est exécuté mais il a semble‐t‐il oublié quelqu’un

« Trois, ce n’est pas suffi­sant. Mais je choi­si­rais les trois meilleurs : dans ce cas, ce seraient Alcaraz, Sinner et Zverev »